​Пономарёв: «Ретро-матчи нужны»

Ветеран советского футбола и московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказал своё мнение по поводу ретро-матчей. Он считает такое явление нормальным и даже обязательным для российского футбола.

- Конечно, нужны такие матчи. Нормальное явление. Во всем мире такие матчи проводятся. Это продлевает жизнь ветеранам футбола, не позволяя им забрасывать футбол. Это здорово, что они получают такую нагрузку. В своё время играли за ветеранов такие легенды, как Яшин и Стрельцов, - цитирует слова Пономарёва Vprognoze.ru.

Напомним, что последний матч прошёл в Воронеже 16 октября. В нём ветераны «Факела» сразились со сборной СССР и России, однако проиграли со счётом 2:6. Игру посетили почти 6 тысяч зрителей.