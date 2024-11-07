​Советский олимпийский чемпион: «Вызов Дзюбы в сборную - это порнография»

Бывший биатлонист Александр Тихонов, защищавший в своё время цвета советского спорта, высказался по поводу перспективы вызова Артема Дзюбы в сборную России.

Ранее Дзюба уже выступал за национальную команду и даже хорошо сыграл на чемпионате мира 2018 года, однако впоследствии был исключён из состава сборной. Сейчас речь зашла о том, что он может вернуться. Тихонов негативно относится к этому:

- Кроме того, что они не перестают смешить народ, эти любители футбола, я не вижу ничего. Будет ли это позором, если Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола? Вот был футбол времен Яшина, это был футбол, а сейчас это порнография, а не футбол, - цитирует слова Александра Тихонова «ВсеПроСпорт».