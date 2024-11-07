Адамов: «Если Кузяев вернётся, то это будет хорошо для «Зенита»

Защитник грозненского «Ахмата» Арсен Адамов высказался о возможном возвращении Далера Кузяева в «Зенит».

«Если Далер вернётся, это будет хорошо для команды и клуба. Я на этот счёт с ним не общался», - цитирует Адамова «Чемпионат».

Напомним, что права на Адамова принадлежат именно «Зениту», но нынешний сезон Арсен проведёт в клубе из Грозного.

Слухи о возможном уходе Кузяева из «Гавра» начали появляться на этой неделе, французы даже готовы отпустить Далера бесплатно в зимнее трансферное окно, хотя контракт россиянина с клубом рассчитан до конца сезона. До «Гавра» полузащитник выступал в России за «Зенит».