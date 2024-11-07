Кассьера: «На выходных будет совершенно другая игра»

Нападающий «Зенита» Маттео Кассьера считает, что матч против «Ахмата» на выходных будет отличаться от сегодняшнего. Питерцы в рамках Кубка России без проблем разобрались с клубом из Грозного со счётом 3:0.

«Будет совершенно другая игра, потому что мы будем уже в качестве гостей. Всегда понимаем, что матчи в Грозном складываются непросто», - сказал Кассеьра в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что в Российской премьер-лиге дела у «Ахмата» складываются далеко не самым лучшим образом, подопечные Ташуева одержали лишь одну победу в 14 турах и расположились на предпоследнем месте.