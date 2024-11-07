Семак ответил на вопрос о возвращении Кузяева

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном возвращении полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.

«Это слухи! Дай Бог, чтобы он играл как можно больше и как можно лучше, мы за него переживаем, следим за ним», - цитирует Семака sport24.

За последнюю неделю неоднократно появлялись слухи о нежелании «Гавра» продлять контракт с Кузяевым, таким образом, россиянин может покинуть французский клуб в статусе свободного агента в июне.

31-летний Кузяев сыграл восемь матчей за «Гавр» в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом. Напомним, что предыдущим клубом Далера был именно «Зенит».