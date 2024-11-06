Радимов: «Обляков в последних двух матчах выглядит очень плохо»

Владислав Радимов высказался о полузащитнике московского ЦСКА Иване Облякове и его форме в двух последних матчах «армейцев» в РПЛ.

«Очень плох он в последних двух матчах. Его подвинули на совершенно другую позицию, и с «Факелом», например, отдали бразды правления Миралему Пьяничу, а в этом матче (со «Спартаком») Обляков только защищался. Не видел его с мячом», - рассуждает Радимов для «РБ Спорт».

Напомним, что в минувшие выходные ЦСКА с Обляковым, заработавшим две желтые карточки, проиграл домашнее дерби со «Спартаком» (0:2). Ранее у клуба была нулевая ничья с «Факелом».

Вечером среды уже в Кубке России ЦСКА сыграл в нулевую ничью с казанским «Рубином» в гостях.