Федотов отказал «Уралу»

В российском чемпионате случилась тренерская отставка, «Урал» расстался с Евгением Аверьяновым, будучи разочарованным результатами команды. Теперь екатеринбуржцы ищут себе нового наставника и, как сообщает всё «ВсеПроСпорт», уже пытались выйти на Владимира Федотова, который в прошлом тренировал ЦСКА.

Однако Федотов не прельстился перспективой работы во второй российской лиге и отказал «Уралу». Он ждёт предложение от большого российского клуба. Ранее Федотов не стал работать с «Оренбургом», «Ахматом» и нижегородским «Пари НН» по той же, озвученной выше причине.