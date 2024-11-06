​Адиев: «Нет, «Урал» со мной не связывался»

В «Урале» освободилось тренерская вакансия после отставки Евгения Аверьянова, и теперь различные средства массовой информации прочат на место наставника клуба специалистов, оставшихся без работы. Один из них, Магомед Адиев, ответил на соответствующие вопросы журналистов, что ему пока никто не звонил.

- Нет, со мной никто не связывался, - цитирует слова Адиева «ВсеПроСпорт».

Последним клубом Адиева был грозненский «Ахмат», ранее он работал с другими командами, как сборная Казахстана, «Шахтёр» из Караганды, «Анжи», вторая команда «Терека» и некоторые другие. Сейчас специалисту 47 лет.