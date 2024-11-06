Дуглас Сантос больше не считается легионером в РПЛ

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос официально перестал считаться легионером в РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

— ФИФА рассмотрела заявление клуба и приняла положительное решение о смене футбольного гражданства игрока, — говорится в заявлении клуба.

Напомним, Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 19 встречах во всех турнирах, в которых сделал четыре результативные передачи.

Действующий трудовой договор Сантоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.