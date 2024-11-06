Николич признался, что ЦСКА в кризисе

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о неудачных результатах команды.

Столичный клуб не смог одержать ни одной победы в трех последних матчах.

«Можно ли это назвать мини‑кризисом? Да, можно назвать мини‑кризисом. Конечно, надо побеждать и забивать голы. Надо работать», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

Сегодня, 6 ноября, ЦСКА не смог одолеть на выезде «Рубин». Первая игра 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ завершилась нулевой ничьей.

Ответный поединок между ЦСКА и «Рубином» запланирован на конец ноября.

Ближайший матч команда Марко Николича проведет 10 ноября против «Крыльев Советов». Игра 15-го тура РПЛ должна будет начаться в 13:00 по мск.