Ганчаренко объяснил, почему до сих пор живёт на базе «Пари НН»

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Виктор Ганчаренко рассказал, почему до сих пор живёт на клубной базе.

«На первых порах очень много работы, жить тут удобно. Есть всё для тренировок, для жизни. Но мне не хватает посещения театров в какой-то мере, что я тоже люблю», - рассуждает Ганчаренко для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Ганчаренко сменил Сашу Илича в поволжском клубе в прошедшем октябре. На данный момент команда смогла подняться в турнирной таблице РПЛ на девятое место, набрав в свой очковый запас 15 баллов.