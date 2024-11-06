Пиняев заявил, что перестал обращать внимание на критику

Молодой полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о своём прогрессе в рамках текущего сезона, который стал для него третьим в составе «железнодорожников» подряд.

«Выделил для себя несколько факторов. Во-первых, окончательно адаптировался в «Локо». Во-вторых, повзрослел, стал опытней — лучше понимаю, как справляться с проблемами. В-третьих стал устойчивее психологически – перестал обращать внимание на критику», - говорит Пиняев для Sport24.

Напомним, что в «Локо» Пиняев оказался зимой 2023 года после перехода из самарских «Крыльев Советов».

В текущем сезоне у молодого футболиста в активе шесть забитых голов и пять голевых передач в рамках 19 проведённых встреч.