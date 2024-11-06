Пименов: «Спартак» уже не возьмёт Кордобу»

Экс-футболист столичного «Локомотива» Руслан Пименов поделился мыслями о центрфорварде «Краснодара» Джоне Кордобе.
«Кордоба - качественный нападающий, но ему уже 31 год. Посмотрим, насколько его ещё хватит. Куда он может уйти после этого сезона? Раз «Спартак» его не взял, то уже не возьмёт», - передает слова эксперта «Чемпионат».
В сезоне-2024/2025 Кордоба принял участие в 14 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевые передачи. Срок трудового договора между Джоном и «быками» рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийца в 14 миллионов евро.
Бан пользователя