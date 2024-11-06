Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: «Спартак» уже не возьмёт Кордобу»

06 Ноября 2024 • 20:50 Комментировать

Экс-футболист столичного «Локомотива» Руслан Пименов поделился мыслями о центрфорварде «Краснодара» Джоне Кордобе.

«Кордоба - качественный нападающий, но ему уже 31 год. Посмотрим, насколько его ещё хватит. Куда он может уйти после этого сезона? Раз «Спартак» его не взял, то уже не возьмёт», - передает слова эксперта «Чемпионат».

В сезоне-2024/2025 Кордоба принял участие в 14 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевые передачи. Срок трудового договора между Джоном и «быками» рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийца в 14 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Руслан Пименов Джон Кордоба ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Ямаль назвал лучшего игрока в мире Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина Миранчук рассказал о своём отношении к украинцу Малиновскому Винисиус ответил на предложение «Реала» «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии Бензема высказался о проблеме совместимости Мбаппе и Винисиуса в «Реале» Гари Невилл назвал единственный хороший трансфер «Манчестер Юнайтед» за 10 лет В «Арсенале» приняли решение по Зинченко Миранчук рассказал, каков Месси на поле
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд В борьбе за «Золотой мяч» победило добро Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой» «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии
Спортивные новости
Экс-игрок СКА Рыбин: «Капризов играет ярко, и уже не первый сезон» Экс-тренер сборной России: «Капризов — очень талантливый хоккеист» «Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ «Спартак» без проблем справился с «Сочи» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Ноября
21:05 · Россия. Премьер-лига
Пиняев заявил, что перестал обращать внимание на критику
20:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Тарханов: «Думал, «Урал» будет выше»
20:51 · Кубок России
Ташуев объяснил масштабную ротацию состава «Ахмата»
20:50 · Кубок России
Генич: «Тороп — достойная замена Акинфееву»
20:50 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Спартак» уже не возьмёт Кордобу»
20:42 · Кубок России
Семак: «Факт двух матчей подряд с «Ахматом» никак не влиял на подготовку»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «ЦСКА играет всё хуже и хуже»
20:26 · Россия. Премьер-лига
Юран и Кондратов могут получить работу в «Крыльях Советов» слухи
20:18 · Россия. Премьер-лига
У Тикнизяна спросили о кричалке «Зенит» - позор российского футбола»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Барбоза высказался о возможном переходе Неймара в «Зенит»
20:15 · Кубок России
«Зенит» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:24 · Кубок России
«Рубин» и ЦСКА не открыли счёт в первом тайме кубкового матча
19:16 · Россия. Премьер-лига
Жирков сравнил Москву и Лондон
19:13 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «У нас с игроками «Пари НН» медовый месяц»
19:12 · Россия. Премьер-лига
Боярский: «Шатов может добиться незаурядных успехов»
18:50 · Россия. Премьер-лига
Тошич: «Зарубы с «Зенитом» не сравнятся с дерби со «Спартаком»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко назвал задачу «Пари НН»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Ни разу в жизни не употреблял алкоголь» 1
18:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Скрывать не стану»: президент «Урала» рассказал о проблемах со здоровьем
18:06 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Предложений о работе было достаточно»
18:02 · Россия. Премьер-лига
Шикунов в восторге от первого сезона «Акрона» в Премьер-лиге
18:00 · Кубок России
«Рубин» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:58 · Кубок России
Гафин озвучил задачу «Динамо» в Кубке России
17:43 · Кубок России
ЦСКА назвал состав на матч Кубка России с «Рубином», Пьянич – в запасе
17:42 · Кубок России
«Рубин» озвучил состав на кубковую игру с ЦСКА
Все новости