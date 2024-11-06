Колосков: «ЦСКА играет всё хуже и хуже»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре московского ЦСКА.

«ЦСКА играет все хуже и хуже. Это даже игрой назвать нельзя. Непонятно, что происходит», — приводит слова Колоскова Metaratings.

Специалист отметил, что в составе «армейцев» собраны качественные футболисты, выступающие за свои сборные, но целостной игры у ЦСКА нет.

По мнению Колоскова, ЦСКА демонстрирует слабый футбол, просто мешая играть сопернику.

Подопечные Марко Николича находятся на шестой строчке в Российской премьер-лиге, имея в копилке 24 балла после 14 туров. Отставание ЦСКА от лидирующего «Краснодара» составляет 12 очков.

В ближайшем туре «армейцы» встретятся в гостях с самарскими «Крыльями Советов».