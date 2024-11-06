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Юран и Кондратов могут получить работу в «Крыльях Советов» слухи

06 Ноября 2024 • 20:26 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
10.11 13:00

В самарских «Крыльях Советов» всё-таки грядут перемены.

Как стало известно «Чемпионату», бывший глава совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов и экс-наставник нижегородцев Сергей Юран в ближайшее время могут перебраться в «Крылья Советов».

По данным источника, Кондратов является основным кандидатом на пост генерального директора «Крыльев Советов» вместо Вадима Андреева. Отмечается, если Кондратов получит работу в клубе, то будет настаивать на приглашении Юрана на замену Игорю Осинькину.

Напомним, ранее «Крылья Советов» покинул спортивный директор Сергей Корниленко.

После 14 туров самарский коллектив находится на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 12 зачетных баллов.

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