Юран и Кондратов могут получить работу в «Крыльях Советов»

В самарских «Крыльях Советов» всё-таки грядут перемены.

Как стало известно «Чемпионату», бывший глава совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов и экс-наставник нижегородцев Сергей Юран в ближайшее время могут перебраться в «Крылья Советов».

По данным источника, Кондратов является основным кандидатом на пост генерального директора «Крыльев Советов» вместо Вадима Андреева. Отмечается, если Кондратов получит работу в клубе, то будет настаивать на приглашении Юрана на замену Игорю Осинькину.

Напомним, ранее «Крылья Советов» покинул спортивный директор Сергей Корниленко.

После 14 туров самарский коллектив находится на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 12 зачетных баллов.