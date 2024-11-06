У Тикнизяна спросили о кричалке «Зенит» - позор российского футбола»

Защитнику столичного «Локомотива» Наиру Тикнизяну задали вопрос о кричалке «Зенит» - позор российского футбола».

«Как я понимаю кричалку «Зенит» - позор российского футбола»? Не буду давать комментарий. Скажу лишь, что «Зенит» - это один из сильнейших клубов за последние пять лет», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что петербургский клуб шесть раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги. После 14 туров нынешнего розыгрыша чемпионата страны подопечные Сергея Семака набрали 33 балла и находятся на второй строчке в турнирной таблице. «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на три очка.