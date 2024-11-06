Барбоза высказался о возможном переходе Неймара в «Зенит»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе нападающего «Аль-Хиляля» Неймара в санкт-петербургский «Зенит».

Агент заявил, что это будет очень дорого, но в теории такой трансфер возможен.

— Понимаете, Неймар любит играть там, где комфортные условия, где много его друзей. В «Зените» как раз много бразильцев? Да, конечно. Но это не те игроки, с которыми он играл постоянно, — приводит слова Барбозы издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 32-летний Неймар выступает за «Аль-Хиляль» с лета 2023 года. Однако за это время он принял участие только в семи играх, забил один мяч и оформил три ассиста.

Действующее трудовое соглашение бразильца с саудовским коллективом истекает в конце сезона, но по слухам, клуб может расторгнуть контракт с игроком уже зимой.