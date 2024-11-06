Жирков сравнил Москву и Лондон

Экс-игрок ЦСКА и «Челси» Юрий Жирков ответил на вопрос, планирует ли он в ближайшее время посетить Англию.

Недавно в Лондоне был бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин, а в ближайшее время отправиться в Англию собирается экс-форвард «Рединга» Павел Погребняк.

«Не планирую ехать в Англию, потому что нет загранпаспорта. Да и так бы не хотел туда. Мне не понравилось там в плане быта, но в плане футбола там все было хорошо», — приводит слова Жиркова Sport24.

Эксперт считает, что Москва намного лучше Лондона, отметив, что жить в столице Англии очень дорого.

Напомним, Жирков выступал за лондонский «Челси» с 2009 по 2011 год.