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Ганчаренко: «У нас с игроками «Пари НН» медовый месяц»

06 Ноября 2024 • 19:13 Комментировать

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Виктор Ганчаренко высказался об игроках своего клуба. Напомним, что поволжский клуб Премьер-лиги Ганчаренко возглавил недавно, в прошедшем октябре.

«Идёт медовый месяц. В любом случае знакомимся, много нового, интересного, заказов с другой стороны. Идет притирка, моменты, о которых футболисты спрашивают - вполне рабочие», - делится Ганчаренко для телеканала «Матч ТВ».

Благодаря нескольким удачным играм «Пари НН» при Ганчаренко смог подняться на девятое место турнирной таблицы РПЛ перед 15-м по счёту туром. В новом туре нижегородцы сыграют в гостях с московским «Динамо».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Виктор Ганчаренко Пари НН
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