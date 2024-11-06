Ганчаренко: «У нас с игроками «Пари НН» медовый месяц»

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Виктор Ганчаренко высказался об игроках своего клуба. Напомним, что поволжский клуб Премьер-лиги Ганчаренко возглавил недавно, в прошедшем октябре.

«Идёт медовый месяц. В любом случае знакомимся, много нового, интересного, заказов с другой стороны. Идет притирка, моменты, о которых футболисты спрашивают - вполне рабочие», - делится Ганчаренко для телеканала «Матч ТВ».

Благодаря нескольким удачным играм «Пари НН» при Ганчаренко смог подняться на девятое место турнирной таблицы РПЛ перед 15-м по счёту туром. В новом туре нижегородцы сыграют в гостях с московским «Динамо».