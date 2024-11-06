Боярский: «Шатов может добиться незаурядных успехов»

Российский «Урал» объявил о смене тренера, Евгений Аверьянов подал в отставку, а на его место временно назначен 34-летний Олег Шатов - пока что в качестве исполняющего обязанности главного тренера, а дальше будет видно.

Своим мнением о Шатове, который является воспитанником питерского «Зенита», поделился Михаил Боярский. Как известно, народный артист России является большим поклонником питерского клуба:

- Полагаю, что самые лучшие тренерские основы Шатов получил именно в «Зените». У него есть тенденции продолжать дело Сергея Семака. Плюс он еще молодой, наверняка есть и свои соображения и мысли. Шатов может добиться незаурядных успехов на тренерском поприще, - цитирует слова Боярского «ВсеПроСпорт».