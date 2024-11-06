Тошич: «Зарубы с «Зенитом» не сравнятся с дерби со «Спартаком»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о противостояниях армейского клуба с «Зенитом» и «Спартаком» в те времена, когда серб играл за столичный клуб.

«Зенит» был большим соперником за чемпионство, нежели «Спартак» или «Локомотив». А матчи с «Зенитом» были похожи на дерби — заруба, но со «Спартаком» не сравнятся. Для меня самая важная игра с красно-белыми», - вспоминает Тошич для «Чемпионата».

Напомним, что Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2017 годы. Не так давно сербский футболист в возрасте 37 лет завершил карьеру игрока, но заверил, что не будет уходить из футбола.