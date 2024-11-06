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Ганчаренко назвал задачу «Пари НН»

06 Ноября 2024 • 18:45 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
09.11 19:30

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко ответил на вопрос о том, какая задача стоит перед ним в нижегородском клубе.

Напомним, Ганчаренко возглавил «Пари НН» в октябре, сменив на посту наставника Сашу Илича.

«Это улучшение результатов, не попасть в зону прямого вылета, стыков. Первые шаги — закрепление в середине таблицы», — приводит слова Ганчаренко «Матч ТВ».

Специалист отметил, что все будет зависеть от работы «Пари НН» на трансферном рынке.

По итогам 14 туров «Пари НН» находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 баллов.

В ближайшем туре подопечные Ганчаренко встретятся на выезде с «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Виктор Ганчаренко Пари НН

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