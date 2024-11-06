Тикнизян: «Ни разу в жизни не употреблял алкоголь»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что никогда в своей жизни не пробовал алкогольные напитки.

«Ни разу в жизни не употреблял алкоголь, не курил и не принимал запрещенные вещества. И всем советую этого не делать», — приводит слова Тикнизяна «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 18 играх с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором трех результативных передач.

Действующий трудовой договор Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет шесть с половиной миллионов евро.