Ганчаренко: «Предложений о работе было достаточно»

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Виктор Ганчаренко рассказал о том, поступали ли ему предложения о работе после увольнения из «Урала» в конце прошлого сезона.

«Их было достаточно многие команды искали нового тренера. О командах и лигах говорить не люблю, но были переговоры. Честно говорил, что мне нужна пауза, до конца лета не буду рассматривать никакие варианты, чтобы избежать эмоционального выгорания», - делится Ганчаренко с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что главным тренером нижегородского «Пари НН» Ганчаренко стал в прошедшим октябре. При новом тренере «горожане» взлетели к 15 туру на девятое место турнирной таблицы.