Шикунов в восторге от первого сезона «Акрона» в Премьер-лиге

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился своими мыслями о тольяттинском «Акроне». Клуб по итогу прошлого сезона в Мелбет-Первой лиге впервые в своей недолгой истории вышел в Российскую премьер-лигу.

«Прекрасно выглядят для первого сезона. Осталось чуть-чуть сзади наладить, чтобы не пропускать столько. Команда всегда забивает, это показатель», - приводит слова Шикунова «Чемпионат».

Напомним, что в турнирной таблице РПЛ «Акрон» идёт на восьмом месте, это середина таблицы. В активе у клуба из Самарской области 16 набранных очков. Главный тренер коллектива – Заур Тедеев.