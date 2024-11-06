«Зенит» обратился к Шатову, возглавившему «Урал»

34-летний молодой тренер Олег Шатов стал исполнять обязанности главного тренера екатеринбургского «Урала». Один из бывших клубов Шатова, «Зенит» из Санкт-Петербурга обратился к Олегу.

«Желаем удачи в новом статусе, Олег Александрович!», - гласит сообщение пресс-службы питерцев.

Напомним, что «Урал» на данный момент борется в Мелбет-Первой лиге за возвращение в элитный российский футбольный дивизион. Шатов возглавил клуб после того, как тренерское место покинул Евгений Аверьянов.

Шатов, напомним, родился в Свердловской области, он является выходцем из мини-футбола. На протяжении карьеры выступал за «Анжи», «Зенит», «Рубин», вызывался в сборную России.