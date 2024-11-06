Мостовой: «Кордоба помог бы «Спартаку» стать чемпионом»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о несостоявшемся переходе форварда «Краснодара» Джона Кордобы в «Спартак».

По мнению эксперта, Кордоба является лучшим нападающим чемпионата России.

«Кордоба помог бы «Спартаку» стать чемпионом, точно повысил бы шансы. Именно такого игрока у «красно‑белых» и нет», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Краснодар» объявил о продлении трудового договора с колумбийским нападающим до 2027 года.

В текущем сезоне Кордоба провел 14 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором четырех результативных передач.