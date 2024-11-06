Тикнизян заявил, что Мхитарян регулярно общается со Сперцяном

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал о том, как один из лучших армянских футболистов в истории Генрих Мхитарян взаимодействует с игроками армянской национальной команды.

«Лично со мной он не общается, он общается с Эдиком. Он очень переживает, смотрит каждую игру, знаю об этом. И даёт игровые наводки тому же Сперцяну, с другими ребятами общается», - рассказывает Тикнизян для Metaratings.

Напомним, что сам Мхитарян завершил свою международную карьеру в 2021 году после 14 лет выступления за сборную Армении. Сейчас Генриху 35 лет, он играет в Италии за «Интер».