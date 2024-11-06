Литвинов не согласен, что «Спартак» превращается в середняка

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов отреагировал на слова тренера сборной России Николая Писарева, который считает, что «красно-белые» становятся середняками.

«Можно что угодно и сколько угодно говорить. Я не могу согласиться, что «Спартак» превращается в середняка», — приводит слова Литвинова портал «РБ Спорт».

По итогам 14 сыгранных туров «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке столичного клуба 25 зачетных баллов.

В 15-м туре подопечные Деяна Станковича сыграют на своем поле с тольяттинским «Акроном». Игра между командами пройдет в воскресенье, 10 ноября.