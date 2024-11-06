Карпин дал ответ по возвращению Дзюбы в сборную России

Нападающий Артём Дзюба заявил о готовности снова сыграть за сборную России. Комментарий на этот счёт дал Валерий Карпин, который является главным тренером национальной команды. У специалиста спросили, готов ли он вызвать 36-летнего Дзюбу в ноябре или весной.

«Зачем? У всех или многих футболистов есть цель играть за сборную. Всех вызывать?» - цитирует Карпина «РИА Новости».

Артёму Дзюбе нужно забить за сборную России ещё один раз, чтобы установить рекорд по количеству голов за команду. Сейчас Дзюба делит этот рекорд с Александром Кержаковым (у них по 30 голов).

Дзюба в последний раз играл за сборную России летом 2021 года на чемпионате Европы.

Дзюба сделал важное заявление по сборной России