Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин дал ответ по возвращению Дзюбы в сборную России

06 Ноября 2024 • 16:55 Комментировать

Нападающий Артём Дзюба заявил о готовности снова сыграть за сборную России. Комментарий на этот счёт дал Валерий Карпин, который является главным тренером национальной команды. У специалиста спросили, готов ли он вызвать 36-летнего Дзюбу в ноябре или весной.

«Зачем? У всех или многих футболистов есть цель играть за сборную. Всех вызывать?» - цитирует Карпина «РИА Новости».

Артёму Дзюбе нужно забить за сборную России ещё один раз, чтобы установить рекорд по количеству голов за команду. Сейчас Дзюба делит этот рекорд с Александром Кержаковым (у них по 30 голов).

Дзюба в последний раз играл за сборную России летом 2021 года на чемпионате Европы.

Дзюба сделал важное заявление по сборной России

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Ямаль назвал лучшего игрока в мире Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина Миранчук рассказал о своём отношении к украинцу Малиновскому Винисиус ответил на предложение «Реала» «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии Гари Невилл назвал единственный хороший трансфер «Манчестер Юнайтед» за 10 лет Бензема высказался о проблеме совместимости Мбаппе и Винисиуса в «Реале» «Спартак» или «Краснодар»: Кордоба дал ответ В «Арсенале» приняли решение по Зинченко
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд В борьбе за «Золотой мяч» победило добро «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой» «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии
Спортивные новости
Экс-игрок СКА Рыбин: «Капризов играет ярко, и уже не первый сезон» Экс-тренер сборной России: «Капризов — очень талантливый хоккеист» «Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ «Спартак» без проблем справился с «Сочи» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Ноября
17:27 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» обратился к Шатову, возглавившему «Урал»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Кордоба помог бы «Спартаку» стать чемпионом»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян заявил, что Мхитарян регулярно общается со Сперцяном
17:10 · Россия. Премьер-лига
Литвинов не согласен, что «Спартак» превращается в середняка
16:55 · Россия. Премьер-лига
Карпин дал ответ по возвращению Дзюбы в сборную России
16:52 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв: «Для меня этот сезон – лучший в карьере»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Алексей Сафонов: Карпин не держится за место в «Ростове»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Тошич рассказал, какой свой гол будет показывать внукам
16:31 · Россия. Премьер-лига
Романцев оценил шансы «Спартака» на чемпионство
16:24 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Дзюбы оценил слова игрока о сборной России
16:18 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин прокомментировал результат выборов президента США
16:16 · Россия. Премьер-лига
Сенников назвал ценник 19-летнего Батракова 1
16:07 · Россия. Премьер-лига
«Самораскрытие персонажа»: Журавель «перевёл» слова Дзюбы о сборной России
15:58 · Россия. Премьер-лига
Карпин с Дзюбой не связывался – Гольдман
15:52 · Россия. Премьер-лига
Газизов отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к Пальцеву
15:44 · Россия. Премьер-лига
Шнякин выделил один из главных факторов успеха «Краснодара»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Дзюба может сыграть за сборную России в последний раз
15:35 · Россия. Премьер-лига
Байрамян ответил, когда планирует завершить карьеру
15:28 · Россия. Премьер-лига
Лахиялов – о новом контракте Кордобы: «Краснодар» подтверждает свои амбиции на чемпионство» эксклюзив
15:24 · Россия. Премьер-лига
Мостовой дал комментарий о первом дне стажировки в «Динамо»
15:16 · Россия. Премьер-лига
Карпин ответил, почему пропустит матч памяти Черенкова
15:09 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: Переживаю за русских ребят в «Спартаке»
15:04 · Россия. Премьер-лига
Романцев высказался о работе Станковича в «Спартаке»
15:03 · Россия. Премьер-лига
Литвинов верит, что «Спартак» может отыграть отставание от лидера в 11 очков
14:46 · Россия. Премьер-лига
Агент Батракова высказался о контракте с «Локомотивом»
Все новости