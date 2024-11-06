Воробьёв: «Для меня этот сезон – лучший в карьере»

Форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о своём положении в столичном футбольном клубе.

«Своим переходом в клуб и положением я доволен. Для меня лично этот сезон — лучший в карьере. Спасибо большое партнёрам и тренерскому штабу, что тепло меня приняли и быстро всё объяснили», - делится Воробьёв для Legalbet.

Напомним, что в «Локо» Воробьёв перешёл прошедшим летом из клуба второй половины турнирной таблицы Премьер-лиги, «Оренбурга». В текущем сезоне у Воробьёва в активе пять голов и три ассиста в 19 проведённых во всех турнирах матчах. «Локо» идёт в тройке лидеров РПЛ.