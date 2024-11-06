Алексей Сафонов: Карпин не держится за место в «Ростове»

Известный агент Алексей Сафонов высказался о возможном увольнении Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

По мнению агента, неудачная серия «Ростова» до матча со «Спартаком» связана с усталостью и логистикой.

— Он за место не держится. Они лучших отдают, а Карпин никого не держит. Уверен, что Глебов уйдет зимой. До этого забрали Сильянова, — приводит слова Сафонова Metaratings.

Напомним, Карпин является главным тренером «Ростова» с 2017 года с перерывом.

По итогам 14 сыгранных матчей «Ростов» находится на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 14 баллов.

В ближайшем туре подопечные Карпина примут на своем поле «Химки». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск.