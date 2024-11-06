Тошич рассказал, какой свой гол будет показывать внукам

Бывший сербский легионер московского ЦСКА Зоран Тошич назвал свой гол, который в будущем собирается показывать своим внукам. Это гол мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов.

Тогда в двухматчевом противостоянии в плей-офф турнира ЦСКА проиграл мадридцам в гостях 1:4, но сыграл дома вничью – 1:1.

«Этот матч я никогда не забуду, потому что я забил гол. Команде он не помог, но был очень важным для меня. Я стал увереннее, моя карьера пошла наверх после этого гола», - делится Тошич для «Чемпионата».

Напомним, что Тошич недавно завершил карьеру футболиста. В ЦСКА серб выступал с 2010 по 2017 годы.