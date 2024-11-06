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Романцев оценил шансы «Спартака» на чемпионство

06 Ноября 2024 • 16:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Акрон
10.11 15:15

Легенда «Спартака» Олег Романцев поделился комментарием о перспективах «красно-белых» в чемпионате России с текущим составом.

«В тройку с таким составом должны входить. Шансы на чемпионство? Если бы добавить еще одного-двух игроков — таких, как Фёдор Черенков», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Специалист вспомнил, что Черенков, Мостовой и Карпин появились неожиданно, но сразу попали в сборную. Романцев подчеркнул, что нужно просто уметь искать футболистов.

После 14 туров «Спартак» занимает пятое место в чемпионате России, набрав 25 очков. Отставание «красно-белых» от лидера составляет 11 баллов.

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Спартак Москва Олег Романцев Фёдор Черенков ещё теги

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