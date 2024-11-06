Первый тренер Дзюбы оценил слова игрока о сборной России

Александр Шупляков, первый тренер форварда Артёма Дзюбы, высказался начёт слов 36-летнего футболиста о сборной России. Дзюба заявил о готовности вернуться в национальную команду даже для товарищеских игр против скромных соперников вроде сборной Брунея.

«Немного неожиданно, но я за, чтобы Артём сыграл в каком-то из ближайших матчей за сборную. Но всё зависит от главного тренера. Карпин – нормальный мужик и тренер. Хотелось бы увидеть Артёма. Пусть забьёт мяч сопернику», - цитирует Шуплякова «Чемпионат».

На текущий момент Артём Дзюба делит с Александром Кержаковым рекорд по количеству голов за сборную России. Дзюба и Кержаков записали на свой счёт по 30 голов.

Как известно, в прошлый раз Артём Дзюба играл за сборную России на Евро-2020.

Дзюба сделал важное заявление по сборной России