Нигматуллин прокомментировал результат выборов президента США

В США прошли выборы президента, и согласно предварительным данным, победителем стал Дональд Трамп. Комментарий на этот счёт дал бывший голкипер сборной России – Руслан Нигматуллин.

«В принципе, я с позитивом отнесся к его победе сегодня. Думаю, что в любом случае для российского спорта он явно лучше, чем Камала Харрис», - цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что российский спорт, в частности футбол, сейчас находится в международной изоляции. Команды Премьер-лиги и сборные России различных возрастных категорий не могут выступать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.