Сенников назвал ценник 19-летнего Батракова

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился комментарием о трансферной стоимости полузащитника «красно-зелёных» Алексея Батракова.

По мнению эксперта, Батраков является молодым и перспективным игроком, которого «Локомотив» не отпустит за скромные деньги.

«Батраков — футболист такого плана, которого можно спокойно продать в Европу за 20-25 миллионов евро», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

В этом сезоне 19-летний Батраков появился на поле в 18 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и стал автором восьми голевых передач.

Трудовой договор хавбека с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в пять миллионов евро.