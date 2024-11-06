«Самораскрытие персонажа»: Журавель «перевёл» слова Дзюбы о сборной России

Нападающий Артём Дзюба заявил о готовности принять вызов в сборную России и попытаться побить бомбардирский рекорд Александра Кержакова. Дзюбе нужно забить всего раз, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Сейчас у него и Кержакова по 30 голов в активе.

Известный комментатор Тимур Журавель поделился своими мыслями по поводу громкого заявления Артёма Дзюбы.

«Милейшее самораскрытие персонажа Дзюбы. В одной фразе «дайте заковырять хоть какой гол», в соседней - что-то пафосное про честь и гордость игры за сборную. Давайте чуть переведём на русский: Я понимаю, что сборная это сборная – гимн, флаг! Но мы сейчас никаких задач не решаем, поэтому дайте мне побить рекорд Кержакова!» - написал Журавель в «Телеграме».

Артём Дзюба не играл за сборную России более трёх лет – с чемпионата Европы.

Дзюба сделал важное заявление по сборной России