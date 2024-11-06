Карпин с Дзюбой не связывался – Гольдман

Леонид Гольдман, который представляет интересы форварда «Акрона» Артёма Дзюбы, дал комментарий насчёт возможного вызова игрока в сборную России. Ранее 36-летний футболист заявил, что был бы готов приехать в национальную команду даже на условный товарищеский матч против Брунея.

По словам Гольдмана, никаких контактов между Дзюбой и тренером сборной России Валерием Карпиным не было.

«Никаких попыток общения с Валерием Георгиевичем не было. Это, как мне кажется, прерогатива РФС. Если они решат и дадут такой шанс, это случится. Если нет, то нет. Попытки «навести мосты» не имеют смысла», - цитирует Гольдмана «РИА Новости».

Артём Дзюба в последний раз выступал за сборную России летом 2021 года – на чемпионате Европы.

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