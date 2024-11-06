Газизов отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к Пальцеву

В прессе появилась информация о том, что состав «Краснодара» зимой может пополнить защитник Валентин Пальцев, который этой осенью дебютировал за сборную России. На клубном уровне 23-летний Пальцев представляет махачкалинское «Динамо». Генеральный директор клуба Шамиль Газизов дал комментарий на этот счёт.

«Я не знаю, откуда такие разговоры, официальных предложений у меня нет. Рассматриваем ли уход Пальцева зимой? Всё возможно. Нашу позицию все понимают. Мы работаем над тем, чтобы улучшить свою игру и развивать своих футболистов», - цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Валентина Пальцева в 1,2 миллиона евро. За махачкалинское «Динамо» защитник выступает с лета после перехода из «КАМАЗа».