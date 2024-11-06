Шнякин выделил один из главных факторов успеха «Краснодара»

Комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением о факторах успеха «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Одна из сил нынешнего «Краснодара», один из камней в этой перчатке бесконечности — то, как команда работает без мяча и возвращается», — приводит слова Шнякина «Чемпионат».

Эксперт отметил, что «быки» мгновенно возвращаются назад, поэтому их тяжело поймать на быстрой атаке.

После 14 туров подопечные Мурада Мусаева возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея в копилке 36 очков.

В заключительном туре первого круга РПЛ «Краснодар» встретится на выезде с «Рубином». Игра между командами запланирована на 10 ноября.