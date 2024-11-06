Дзюба может сыграть за сборную России в последний раз

Нападающий Артём Дзюба сможет сыграть за сборную России. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», сейчас обсуждается проведение «прощального матча» Дзюбы за национальную команду.

Когда именно Дзюба может выступить за сборную в последний раз, пока неизвестно. Расширенный состав на ноябрьский сбор уже был объявлен, и 36-летнего Дзюбы там не оказалось.

В настоящий момент Артём Дзюба делит бомбардирский рекорд в сборной России с Александром Кержаковым – у них по 30 голов.

В последний раз Дзюба играл за российскую сборную на чемпионате Европы в 2021 году, когда рулевым команды был Станислав Черчесов.

Дзюба сделал важное заявление по сборной России