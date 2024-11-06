Байрамян ответил, когда планирует завершить карьеру

Атакующий хавбек «Ростова» Хорен Байрамян высказался о своём будущем.

— Посмотрим, чем буду заниматься после завершения карьеры. Я хочу еще годика три, как минимум, поиграть. Чувствую внутри себя, что есть силы, — приводит слова Байрамяна Legalbet.

Напомним, Байрамян выступает за «Ростова» с 2010 года. В нынешнем сезоне 32-летний футболист появился на поле в 17 играх с учетом всех турниров и стал автором двух результативных передач.

Действующий трудовой договор Байрамяна с донским коллективом рассчитан до конца июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет один миллион евро.