Бывший нападающий «Терека» (сейчас «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым дал комментарий на тему продления контракта между «Краснодаром» и нападающим Джоном Кордобой до 2027 года.

- «Краснодар» серьёзно подтверждает свои амбиции на чемпионство. Не только на футбольном поле, но и за его пределами – подписанием нового контракта с Кордобой. Думаю, эта новость обрадовала болельщиков «Краснодара». Я опасался, что Кордоба покинет клуб в зимнее трансферное окно, что сильно ослабило бы атакующий потенциал «Краснодара». Конкурировать за чемпионство с «Зенитом» в отсутствие Кордобы было бы крайне тяжело. А ещё хуже было бы, если бы, допустим, Кордоба перешёл в тот же самый зенит. Считаю, чемпионат дальше будет у нас интересным, и у «Краснодара» появляются реальные шансы побороться с «Зенитом» за золото РПЛ, – сказал Лахиялов.

Кордоба был признан лучшим игроком чемпионата России в октябре.