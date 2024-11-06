Мостовой дал комментарий о первом дне стажировки в «Динамо»

Александр Мостовой в обозримом будущем планирует начать тренерскую карьеру. В рамках обучения известный в прошлом футболист проходит стажировку в «Динамо». Мостовой дал комментарий о том, как начался этот процесс. По словам Александра, Марцел Личка и Ролан Гусев хорошо его приняли.

«Первый день стажировки прошёл замечательно – Марцел и Ролан здорово приняли, пообщался с ними. Посмотрел на тренировку. Поднял немного им настроение после вчерашнего поражения. По себе знаю, что чувствуешь после поражений. Посмеялись, пообщались об игре, о тренировках», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее, напомним, сорвалась стажировка Александра Мостового в «Спартаке». Появлялась информация о том, что «красно-белые» отказали своему бывшему футболисту из-за каких-то слов в интервью.

Добавим, что во вторник «Динамо» проиграло домашний кубковый матч против «Локомотива» - 1:2.