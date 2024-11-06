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Карпин ответил, почему пропустит матч памяти Черенкова

06 Ноября 2024 • 15:16 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не сможет принять участие в товарищеском матче памяти легенды «Спартака» Фёдора Черенкова.

Карпин признался, что хотел бы принять участие в таком мероприятии, но не сможет из-за работы.

— Но в этот момент я буду со сборной России в Краснодаре готовиться к матчу с Брунеем и Сирией. Банально нет возможности из-за работы, — заявил Карпин в эфире «Русского радио».

Напомним, матч памяти Черенкова состоится в следующую среду, 13 ноября, на домашнем стадионе «Спартака» — «Лукойл Арене». В игре примут участие легенды московского «Спартака» и столичного «Динамо».

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