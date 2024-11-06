Литвинов: Переживаю за русских ребят в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился комментарием о том, что «красно-белые» перестали быть командой с русским костяком.

Литвинов признался, что переживает за Зиньковского, Хлусевича и Игнатова, которые сели на скамейку запасных.

— Переживаю за ребят. Ты всегда переживаешь за своих ребят, близких друзей, — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний футболист появился на поле в 17 матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

«Спартак» идет на пятой строчке в чемпионате России. В копилке команды Деяна Станковича 25 зачетных баллов.