Романцев высказался о работе Станковича в «Спартаке»

Легендарный тренер столичного «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о работе сербского специалиста Деяна Станковича на посту рулевого «красно-белых».
«Нужно дать время. Слишком много игроков у него в распоряжении. Станкович в поиске оптимального состава, тех футболистов, которые до конца будут биться за «Спартак», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что сербский специалист занял пост главного тренера «Спартака» перед стартом сезона-2024/2025. По итогам 14 туров Российской премьер-лиги «народная команда» набрала 25 баллов и занимает пятую строчку в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.
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