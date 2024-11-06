Литвинов верит, что «Спартак» может отыграть отставание от лидера в 11 очков

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о шансах команды отыграть отставание в 11 очков от первой позиции.

«Почему нет? Сейчас будет зима, после сборов клубы выходят вообще в разном состоянии», — заявил Литвинов «РБ Спорту».

Футболист привел в пример московское «Динамо», которое проиграло несколько матчей прошлой весной, но после выдало победную серию и до конца боролось за чемпионство.

После 14 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 25 набранных очков. В копилке лидирующего «Краснодара» 36 зачётных баллов.

10 ноября «Спартак» примет на своем поле «Акрон» в рамках 15-го тура РПЛ.