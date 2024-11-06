Агент Батракова высказался о контракте с «Локомотивом»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, который представляет интересы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на новость о согласовании нового контракта с «железнодорожниками».

«10 дней назад у меня была встреча с гендиректором клуба. Но с того момента мы не получили предложений. Пока говорить о новом контракте не приходится», - передает слова Кузьмичёва «Чемпионат».

19-летний полузащитник связан трудовыми обязательствами с «Локомотивом» до конца июня 2027 года. Его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

В текущем сезоне Премьер-лиги Алексей провел 13 матчей. Хавбек забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.